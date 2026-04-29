Detención de Canoni en plena audiencia

Diego Canoni fue detenido en el mediodía del martes en el marco de la causa por el presunto secuestro de Alejandro Peña. El hecho se dio luego de que la Cámara Federal ordenara su arresto durante una audiencia en la que se revisaba su situación procesal.

Dicha medida se concretó en el lugar, tras el cambio de criterio respecto de lo resuelto previamente por el juez de primera instancia, ya que se había solicitado la detención en una primera instancia y fue negado dicho pedido.

Sobre esto habló Martiniano Grecco, abogado de la víctima, en Contrareloj por De La Bahía, y remarcó que el hecho sucedió el 16 de abril en pleno día, donde Peña fue obligado a solicitar dinero en forma de rescate.

“No hubo nada previo que permitiera sospechar de que iba a suceder lo que sucedió, simplemente no había más vinculo, es más, mi cliente fue llevado hasta el lugar convocado por un tercero totalmente engañado”, señaló y remarcó que, si bien el único detenido es Canoni, participaron otras personas.