Andrada fue suspendido trece partidos por la trompada a un rival

El arquero argentino del Real Zaragoza (2.ª división española) Esteban Andrada ha sido sancionado con trece partidos de suspensión por dar un puñetazo a un rival del Huesca.

El órgano disciplinario de la Federación Española de Fútbol castigó a Andrada con 12 partidos de suspensión por agredir a otro, a los que hay que añadir uno más por la tarjeta roja que vio en el encuentro de liga de 2.ª división contra el Huesca el domingo pasado.

El guardameta de 35 años, que defendió el arco de Boca Juniors en la final de Copa Libertadores perdida ante River Plate en 2018, fue expulsado por empujar a Jorge Pulido, pero acto seguido se fue hacia ese jugador rival y le propinó un puñetazo, lo que desató un altercado entre jugadores de ambos clubes.

El Huesca, que jugaba en casa, aguantó hasta lograr una victoria 1-0 en el derbi regional entre dos equipos que pugnan por evitar el descenso.

El portero del Huesca, Dani Jiménez, y el zaragocista Dani Tasende también fueron expulsados posteriormente.

Jiménez ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión también por agresión, mientras que Tasende ha sido suspendido dos encuentros.

Andrada, cedido por el Monterrey mexicano, se declaró “muy arrepentido” en un vídeo exhibido en la página web del Zaragoza.

“No es una buena imagen para nadie. Fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma”, añadió Andrada, que pidió disculpas a Jorge Pulido.