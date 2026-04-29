miércoles, abril 29, 2026
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El clásico se juega también afuera: 132 efectivos y controles para Villa Mitre – Olimpo

De La Bahía Noticias

Este domingo tendrá lugar el clásico bahiense entre Villa Mitre y Olimpo  en el Fortín, de cara a la séptima fecha del Torneo Federal A.  Water Bertotto, delegado de Aprevide, habló con ContraReloj por De La Bahía sobre el operativo que se llevará a cabo ese día.

“Va a ser similar al de los partidos anteriores, no solo con operativo en el lugar, sino también en sedes  y el traslado de olimpo en la ida y la vuelta, como así también tener una cobertura en festejos en caso de haber un ganador”, destacó, agregando que serán un total de 132 efectivos trabajando.

El operativo arranca a las 12:30 y “la idea es tener todo listo 13:30 para que la gente ingrese a esperar el partido”.

Como sucedió en los clásicos anteriores en El Fortín, los cortes serán en:

  • Necochea y caseros
  • Maipú y Punta Alta
  • Cramer y Caseros
  • Necochea y Chiclana
  • Maipú y Godoy Cruz
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