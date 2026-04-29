Se constituyó el Consejo Municipal de Energía

El intendente Federico Susbielles confirmó que “con la participación de autoridades provinciales y representantes de los sectores productivos, académicos, científicos y empresariales, se realizó el encuentro constitutivo del Consejo Municipal de Energía”.

“La energía es esencial para la vida cotidiana de cada vecino y también para la producción y el trabajo bahiense. La infraestructura energética, la transición hacia energías mas limpias y el acceso de las familias son claves”, señaló el jefe comunal.

“Trabajamos para planificar a largo plazo, gestionar y construir en equipo un mejor futuro para Bahía”, agregó Susbielles.