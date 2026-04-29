Llamado a la solidaridad para Lucas Contreras

Tres meses pasaron desde el accidente que dejó a Lucas Contreras, de 20 años, con graves secuelas. Además de la pérdida de una de sus piernas y la visión de un ojo, tuvo que recibir una craneotomía de urgencia y ahora requiere de una prótesis de reconstrucción craneal.

Sobre esto habló con ContraReloj por De La Bahía y sostuvo que este dispositivo lo ayudará a estar más seguro y tranquilo mientras intenta reconstruir de su vida.

Además, remarcó que todavía se están buscando testigos. “Si alguien estuvo ahí, me gustaría charlar con esa persona para que me ayude a recordar qué paso. El chofer del camión no se acercó a ver cómo estoy, ni al hospital, ni a charlar con mi mamá”, dijo.

“No tengo obra social, ni tenia ART, ya que ese día estaba yendo al trabajo y como estaba en período de prueba no llegaron a ponerme en blanco y brindarme los servicios”, señaló.

Por esta razón, Lucas está haciendo una rifa solidaria para juntar plata para la prótesis o se pueden hacer donaciones para colaborar.

El alias es lucas.protesis.mp a nombre de Nadia Contreras o pueden comunicarse al 2915036099.