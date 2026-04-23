Detienen a un hombre acusado de abusar de sus dos sobrinas en Bahía Blanca

El Juzgado de Garantías Nº 1 ordenó la detención de un hombre acusado de abusar de sus sobrinas en Bahía Blanca.

El procedimiento fue realizado por personal de la comisaría Séptima en calle Terrada al 3.000.

Según la causa, los hechos se produjeron entre el año 2015 y el primer semestre de 2016 en el domicilio del hombre, donde convivían de manera momentánea ya que la joven de 18 años no tenía donde vivir.

Producto de estos abusos, la víctima quedó embarazada y su bebé nació a finales del año 2016.

Además, entre 2009 y 2014, en diferentes domicilios de la ciudad de Bahía Blanca, el acusado abusó de otra sobrina, cuando tenía entre 11 y 16 años de edad.

El detenido fue indagado, se le hicieron conocer los hechos por los cuales se lo acusa, decidió no prestar declaración y quedó imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal en tentativa, ambos en concurso real de delitos.