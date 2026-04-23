Proponen que Italia tome el puesto de Irán en el Mundial de Fútbol

El emisario especial de Estados Unidos Paolo Zampolli solicitó a la FIFA que sustituya a Irán por Italia en el Mundial de Norteamérica 2026, reportó Financial Times, mientras la guerra mantiene en tela de juicio la participación iraní en el torneo.

El emisario especial de Estados Unidos para Alianzas Globales, que nació en Italia, confirmó al periódico británico haber sugerido esa posibilidad al presidente Donald Trump y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Este último aseguró recientemente que Irán participará en el torneo organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, del 11 de junio al 19 de julio.

“Confirmo que le he sugerido a Trump y a (al presidente de la FIFA, Gianni) Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el pedigrí para justificar su inclusión”, dijo Zampolli.

La idea se enmarca en el intento por recomponer los lazos entre Trump y Giorgia Meloni después de que la primera ministra italiana se distanciara del presidente estadounidense tras criticar su ataque al papa León XIV por la guerra de Irán, informó el Financial Times.

La embajada iraní en Roma respondió diciendo que la propuesta demostraba la “quiebra moral” de Estados Unidos y que Italia no necesitaba “privilegios políticos” para demostrar su grandeza futbolística.

Italia ha ganado la Copa del Mundo cuatro veces, pero quedó fuera del torneo por tres veces consecutiva tras perder en la tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca de clasificación.

Al inicio del conflicto en Oriente Medio desencadenado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Irán había mencionado un “boicot” de la competición, antes de solicitar a la FIFA que trasladara sus partidos de Estados Unidos a México.

Sobre este punto, “los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo”, había declarado a la AFP el máximo dirigente del fútbol mundial, cuya connivencia explícita con Donald Trump ha suscitado algunas críticas.

El reglamento de la FIFA confiere a la organización el poder de decidir por sí sola las medidas que deben tomarse si una selección, en este caso Irán, llegara a retirarse.

Consultado por la AFP, el organismo rector del fútbol mundial se remitió a las recientes declaraciones de Gianni Infantino, sin hacer más comentarios. (AFP)