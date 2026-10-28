Detienen a un hombre por filmar con cámaras ocultas a niñas y mujeres con fines sexuales

Un hombre fue detenido en Bahía Blanca en el marco de una investigación por la tenencia, producción y distribución de material sexual infantil y abuso sexual, llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía.

La medida restrictiva de libertad fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº 3.

Se trata de Gustavo Alexis Cartés Molina quien fue detenido en su domicilio de calle D´orbigny al 1700 de Bahía Blanca.

La pesquisa se inició en el año 2023 a raíz de un reporte de la herramienta internacional ICACCOPS (Internet Crimes Against Children-Child On-line Protection System), utilizada para detectar actividad de carga y descarga de material de abuso sexual infantil a través de redes P2P (peer to peer).

A partir de dicho sistema, se detectó el número de identificación único correspondiente a la computadora del sospechoso.

Según los datos recabados en la causa, el imputado trabajó en el área de maestranza del natatorio del club Olimpo de Bahía Blanca entre 2012 y 2014, y en la actualidad tenía un local comercial dedicado a la venta y reparación de computadoras y periféricos.

Durante el allanamiento concretado en su domicilio en abril de 2023, personal policial secuestró un teléfono celular, diversos discos rígidos y tarjetas de memoria.

El análisis forense de dichos soportes digitales permitió hallar miles de archivos audiovisuales que registran a niñas y mujeres adultas —cuyas partes genitales fueron filmadas mediante cámaras ocultas instaladas en espacios públicos y privados—, lográndose identificar a algunas de las víctimas en el transcurso de la instrucción.

Como resultado de las evidencias recabadas en los dispositivos secuestrados, Cartés Molina fue formalmente acusado por 13 hechos concretos, dentro de los cuales un episodio se logró encuadrar legalmente como abuso sexual.