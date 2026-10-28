miércoles, octubre 28, 2026
Nacionales

Domingo Cavallo cuestionó al Gobierno de Milei y su intervención sobre el dólar

De La Bahía Noticias

El exministro de Economía Domingo Cavallo criticó la política cambiaria del presidente de la Nación, Javier Milei y afirmó que el Gobierno maneja el dólar de forma discrecional y contradice los principios liberales que promueve.

Sostuvo que el mandatario administra el tipo de cambio como lo hacía Guillermo Moreno con los precios durante el kirchnerismo.

El economista demandó la eliminación inmediata del cepo cambiario para empresas y particulares y planteó que la cotización oficial debe fijarse mediante la oferta y la demanda del mercado libre.

También cuestionó que los exportadores no adheridos al régimen de incentivos carezcan de libre disponibilidad sobre sus divisas.

Por último, advirtió que el rumbo actual complica las chances electorales oficiales si la economía continúa estancada.

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