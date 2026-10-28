Oficializan los nuevos cuadros tarifarios de gas con los descuentos por Zonas Frías

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad aprobó los nuevos cuadros tarifarios de gas para las distribuidoras provinciales alcanzadas por el nuevo régimen.

Las resoluciones determinaron que las facturas deben reflejar el Precio Anual Uniforme según cada subzona tarifaria.

A su vez, las empresas tienen que incorporar los descuentos correspondientes al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados y al Régimen de Zona Fría.

La Secretaría de Energía estableció previamente bonificaciones de 50% y de 20% sobre el componente del precio del gas. La rebaja del 50% quedó reservada para la Patagonia, Malargüe y la Puna.

En la provincia de Buenos Aires, el partido de Patagones resultó el único distrito que conservó ese beneficio de manera automática. El resto de los usuarios bonaerenses solo accederá a una reducción del 20% si integra el esquema de subsidios y cumple con criterios socioeconómicos fijados por la normativa.