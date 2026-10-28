El Gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó un aumento de 1,93% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares a partir de noviembre.

La medida sigue la variación del Índice de Precios al Consumidor de septiembre. Con este ajuste, la jubilación mínima alcanzará los 444.158,46 pesos.

La suba rige mediante la Resolución 304/2026 en el marco del esquema de movilidad mensual vigente.

El Poder Ejecutivo aún debe confirmar si otorgará el bono previsional de 70.000 pesos.

Además, el organismo fijó la base imponible mínima en 149.592,45 pesos y la máxima en 4.861.685,38 pesos para el cálculo de aportes.