Detienen a un hombre por golpear de manera feroz y robar a una mujer en su casa de Punta Alta

En el marco de una investigación realizada por la fiscalía Nº 12, el Juzgado de Garantías Nº 2 ordenó la detención de Emuanuel Alejandro Colo por un violento robo ocurrido en Punta Alta durante 2024.

Según la causa, el hecho sucedió el 16 de septiembre cuando el acusado junto a otra persona escalaron un paredón de una vivienda ubicada en Irigoyen al 1100, caminaron por los techos y rompieron el ventanal del frente para sorprender a la víctima de 71 años.

Ya en el interior de la casa, patearon a la mujer en los tobillos, le aplicaron golpes de puño en la cara, brazos, tórax y espalda, la amenazaron con matarla si no les entregaba una suma de dinero y la ataron de manos y pies con alambres, hasta que encontraron el dinero y se dieron a la fuga.

A raíz de ese accionar, la mujer sufrió politraumatismos, fractura de varios arcos costales, fractura de tobillo derecho -que requirió tratamiento quirúrgico- y hematomas en el rostro, todas lesiones que fueron calificadas de carácter grave.

Las tareas investigativas realizadas por la DDI de Punta Alta permitieron individualizar y detener al acusado en calle 25 de Mayo al 2200 de Bahía Blanca.

Colo será indagado en las próximas horas por el delito de robo doblemente agravado por escalamiento y por lesiones graves, daño y privación ilegal de la libertad agravada por ser cometida con violencia y amenazas.