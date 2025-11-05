Le robaron la recaudación a un repartidor en el macrocentro de Bahía Blanca

Un repartidor fue víctima de un robo ayer, alrededor de las 11:20 de la mañana, mientras realizaba una entrega en la zona céntrica de la ciudad.

El hecho ocurrió en Zelarrayán al 600 cuando el trabajador detuvo su camioneta para dejar un pedido.

“Me bajé a dejar un pedido, no tuve la precaución de cerrar la camioneta, se metió este tipo y me robó la recaudación”, expresó la víctima a DE LA BAHÍA.

El repartidor confirmó que realizó la denuncia correspondiente en la comisaría.