Docentes universitarios convocan a un paro nacional de 72 horas

El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica, realizado el jueves 30 de octubre con la participación de 84 representantes de asociaciones de base de todo el país, resolvió dar continuidad al plan de acción gremial en defensa de la universidad pública y los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria.

Frente al “deterioro salarial y la falta de respuestas del Gobierno nacional”, la Federación “exige la inmediata convocatoria a paritarias y la urgente aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, medidas clave para garantizar condiciones laborales dignas y el sostenimiento del sistema educativo público”.

En este marco, CONADU Histórica convocó a un paro nacional de 72 horas para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre de 2025, como parte de la continuidad del plan de lucha en todas las universidades del país.