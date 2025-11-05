Cristina Kirchner recordó un discurso de Néstor frente a George Bush

La expresidenta Cristina Kirchner publicó un video en redes sociales con la exposición de Néstor Kirchner en la Cumbre de las Américas 2005, en Mar del Plata, ante la presencia del entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush.

“Imágenes y palabras de cuando Argentina era Nación y marcaba rumbo. Integración sí… pero sin dominación”, escribió CFK en la publicación del posteo a través de su cuenta de X.

En el video, el fallecido exmandatario expresa que un acuerdo “no puede ser un camino de una sola vía de prosperidad”, y remarca que la falta de bienestar de la población “es la raíz de las mayores inestabilidades”.