Detienen a una persona de Bahía Blanca en Viedma por un hurto

Un joven oriundo de Bahía Blanca fue demorado en Viedma por un hurto ocurrido en la vía pública.

El hecho se produjo ayer cuando personal de la Comisaría 1° de Viedma intervino en un ilícito registrado en calles Zatti y Urquiza de la localidad rionegrina, donde un hombre habría sustraído una campera y otros elementos menores del interior de una camioneta estacionada.

El hecho fue advertido mediante un llamado al sistema 911, que aportó características del sospechoso.

Con la información obtenida, se realizó un operativo conjunto con efectivos de la Comisaría 30°, logrando ubicar y aprehender al individuo en inmediaciones de calles Zatti y La Pampa, constatándose que llevaba una campera marca Columbia de color azul.

Tras las averiguaciones, se localizó al damnificado, quien reconoció los elementos como de su propiedad.

Intervino el Fiscal de turno, que dispuso la detención del sujeto, de 20 años y oriundo de Bahía Blanca.