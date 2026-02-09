Una nena de 5 años fue internada por intoxicación con cocaína en La Pampa

Una menor de cinco años de edad se encuentra internada en observación en el hospital “René Favaloro” de la ciudad de Santa Rosa luego de que descubrieran que tenía cocaína en el torrente sanguíneo.

El caso ocurrió este sábado en horas de la mañana cuando un hombre llevó a su hija a la guardia del centro asistencial.

Allí, los profesionales médicos decidieron hacerle un examen para determinar las posibles causas de su malestar y el resultado arrojó positivo para cocaína.

El fiscal Cristian Casais informó al diario La Arena que su padre se fue del lugar una vez que la niña quedó internada.

“La menor está bien. Sigue internada en el Favaloro, pero por suerte está fuera de peligro. Eso es lo importante”, indicó.

Luego de que el progenitor de la menor se retiró sin aviso del hospital, la Policía logró ubicarlo y se llevó a cabo un allanamiento en su domicilio.

Durante el operativo se secuestraron diversos elementos que son de interés para la causa, según señaló Casais.

La justicia está investigando lo sucedido para determinar con precisión en qué contexto y bajo que causas la nena llegó a ingerir la sustancia.

El caso está bajo la responsabilidad de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Este organismo decidirá los pasos a seguir y, posteriormente, la justicia avanzaría en función de ello.