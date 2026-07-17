viernes, julio 17, 2026
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Detuvieron a un hombre acusado de robar tarjetas y un DNI en el Hospital Español

De La Bahía 915

Un hombre de 52 años fue aprehendido acusado de sustraer tarjetas de crédito y documentación personal a un paciente en el Hospital Español.

La intervención se concretó tras tareas investigativas y el análisis de registros fílmicos, que permitieron identificar a Carlos Darío Cerljenko.

Según la investigación, el acusado habría sustraído cuatro tarjetas de crédito y el Documento Nacional de Identidad pertenecientes a Carlos Alejandro Rodríguez, de 35 años, quien se encontraba acompañando a su madre en una habitación compartida del hospital.

Además, se estableció que Cerljenko habría intentado realizar compras con las tarjetas sustraídas en el comercio Cell One Bahía, ubicado en Alsina 181.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

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