Detuvieron a un joven por robar en un salón de eventos

Un joven de 19 años fue aprehendido este jueves por sustraer una luminaria del salón de eventos “Siempre Verde”, ubicado en José Hernández al 1000.

El hecho fue advertido a través de un llamado al 911 y por imágenes aportadas por el Centro Único de Monitoreo (CEUM), que mostraban al sospechoso escapando por calle La Falda.

Personal del Comando de Patrullas logró interceptarlo en la intersección de La Falda e Indio, donde secuestró el aplique bidireccional con luces LED que había sido robado.

El joven fue trasladado a la comisaría Séptima y quedó a disposición de la fiscalía N° 15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.