Detuvieron a varios policías en Venezuela por cometer saqueos durante las labores de rescate

Las autoridades de Venezuela informaron que cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron detenidos por cometer saqueos durante las labores de rescate tras los potentes terremotos del 24 de junio, que se han saldado hasta la fecha con más de 1.900 muertos.

En un comunicado, el CICPC condenó los actos de manera “firme” y señaló que estas cuatro personas “se habrían desviado de sus deberes durante las labores de rescate y asistencia humanitaria actuando de forma indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”.

Posteriormente, los presuntos implicados “fueron separados de manera definitiva e irrevocable de sus cargos, además de iniciarse un proceso administrativo disciplinario correspondiente para su destitución inmediata”. Los agentes han sido identificados como Aguilar Reyes, Fredy Lugo, Roger Andrés Omaña y Josue Burgos.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, indicó en una rueda de prensa que se ha procedido a la “destitución inmediata” de los cuatro agentes por cometer estos “actos inmorales”.

“Ha habido una denuncia de unos funcionarios del CICPC que estaban cometiendo actos impúdicos indecentes en la zona de la tragedia. Han sido identificados, expulsados de la institución, de esta digna institución de trabajadores y trabajadores, por deshonrar su uniforme”, aseveró

“Han sido puestos a disposición de los tribunales como corresponde. Seremos totalmente intolerantes con aquellos que cometen actos contra la moral mediante el uso de sus uniformes. Hay personas que quieren aprovecharse del dolor ajeno. Manchan los uniformes de la fuerza policial con sus actos”, dijo. (El País)