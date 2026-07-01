Tres muertos durante los festejos de México por la clasificación a octavos de final

Dos mujeres y un hombre murieron por asfixia en la capital mexicana durante los festejos por la victoria que logró la selección de México sobre Ecuador, que le permitió avanzar a los octavos de final del Mundial.

La Secretaría de Salud local confirmó que las víctimas son dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44 años. Pasada la medianoche, las autoridades hallaron a dos de los damnificados inconscientes en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster.

Pese a las maniobras de reanimación realizadas por bomberos y personal de Protección Civil, se constató el fallecimiento de ambos por asfixia. La tercera víctima fue asistida en la calle Berna y trasladada a un hospital cercano, donde ingresó sin signos vitales.

De acuerdo con reportes locales, cerca de las 23.40 se escucharon detonaciones de pirotecnia que generaron confusión y desbandadas entre la multitud. Miles de aficionados se encontraban sobre el Paseo de la Reforma participando de los festejos con música y pantallas gigantes.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, utilizó sus redes sociales para enviar condolencias a los familiares de los fallecidos. “Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía”, manifestó la funcionaria.