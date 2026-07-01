El Gobierno nacional sostiene que la inflación de junio será de 1.9%

El flamante vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo este miércoles que la inflación del mes de junio volverá a ubicarse por debajo del 2%.

El portavoz vaticinó en una entrevista con radio Mitre que el índice de precios al consumidor será de 1.9%.

“La vemos en 1.9% si tengo que dar un número. Yo lo proyecto a veces tomando la fundación Libertad y Progreso que tiene sus propias estimaciones y, la verdad, muy cercanas. Es una proyección y si tengo que dar un número es ese. Me puedo equivocar y puede ser 2 o 1.8, pero la tendencia es hacia abajo”, dijo Ravier.