miércoles, julio 1, 2026
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El Gobierno nacional sostiene que la inflación de junio será de 1.9%

De La Bahía Noticias

El flamante vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo este miércoles que la inflación del mes de junio volverá a ubicarse por debajo del 2%.

El portavoz vaticinó en una entrevista con radio Mitre que el índice de precios al consumidor será de 1.9%.

“La vemos en 1.9% si tengo que dar un número. Yo lo proyecto a veces tomando la fundación Libertad y Progreso que tiene sus propias estimaciones y, la verdad, muy cercanas. Es una proyección y si tengo que dar un número es ese. Me puedo equivocar y puede ser 2 o 1.8, pero la tendencia es hacia abajo”, dijo Ravier.

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