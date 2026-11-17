Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Bahía Blanca detuvo a Manuel Josué Castillo, quien permanecía prófugo desde hacía más de un año por un intento de homicidio ocurrido en la vía pública. La investigación está a cargo de la fiscalía Nº 5, conducida por el fiscal Jorge Viego.

La aprehensión se concretó en inmediaciones de Ángel Brunel y Neuquén, cuando el imputado se disponía a retirar a su hijo de un establecimiento educativo. Castillo tenía una orden de captura vigente desde junio de 2025, luego de ausentarse del juicio oral que se desarrollaba en el Tribunal en lo Criminal Nº 1.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 15 de marzo de 2024. Ese día, Castillo y Luis Hernán Molina habrían acordado un plan para matar a Maximiliano Andrés Diocades. Ambos se trasladaron en una motocicleta Honda conducida por Molina y se detuvieron en calle Moreno, cerca de Almafuerte.

Castillo descendió del vehículo con un arma de fuego, caminó hasta la esquina de avenida Colón y Almafuerte, donde se encontraba Diocades, y efectuó al menos cuatro disparos dirigidos a la cabeza y el pecho. Uno de los proyectiles impactó en la pierna izquierda de la víctima y le provocó una herida leve, con orificio de entrada y salida. Luego, ambos escaparon en la motocicleta.

El debate oral había sido suspendido respecto de Castillo por su incomparecencia. En tanto, el 11 de julio de 2025, el Tribunal en lo Criminal N.º 1 condenó por unanimidad a Molina a 3 años y 8 meses de prisión por considerarlo partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y autor de encubrimiento, ambos delitos en concurso real.

Tras su detención, Castillo quedó a disposición de la Justicia para continuar con el proceso en su contra.