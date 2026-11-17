El Gobierno de Córdoba declaró el estado de desastre para la localidad de General Roca, en el departamento Marcos Juárez, a raíz del temporal que afectó a la zona el pasado 13 de noviembre.

La medida quedó oficializada mediante la resolución 327 de la Secretaría General de Desarrollo, publicada en el Boletín Oficial el 16 de noviembre.

Según los fundamentos de la resolución, el fenómeno climático provocó graves consecuencias para los habitantes y daños materiales que afectaron el desarrollo habitual de las actividades.

Las zonas perjudicadas incluyeron sectores urbanos, establecimientos rurales y rutas de acceso, con dificultades para la actividad agropecuaria y productiva de la región.

A partir de la declaración, la Provincia dispondrá de recursos del Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, creado por el Decreto 1936/2015.