El libro “Neurociencias del bienestar en el aprendizaje”, escrito por Osvaldo Agamennoni, Marcela Silvana Schumacher y Sofia Vallés, será declarado de Interés Municipal en Bahía Blanca, en reconocimiento a su aporte científico, educativo y comunitario.

La publicación aborda el funcionamiento del cerebro, los procesos de aprendizaje y su relación con el bienestar humano, a través de una propuesta interdisciplinaria que integra conocimientos de neurociencias, biología, educación, tecnología y nutrición.

La obra está organizada en tres ejes. El primero, a cargo de Agamennoni, analiza la evolución y el funcionamiento del cerebro, las capacidades cognitivas y su relación con la inteligencia artificial. El segundo, desarrollado por Schumacher, aborda los mecanismos neurobiológicos del aprendizaje, la neuroplasticidad y factores como la atención, la motivación, las emociones y el descanso.

El tercer eje, presentado por Vallés, profundiza en la relación entre nutrición, funcionamiento cerebral y bienestar, y en la importancia de la alimentación y los hábitos saludables.

Entre los fundamentos de la iniciativa se destaca el valor del libro como herramienta de divulgación científica y consulta para estudiantes, familias, docentes, profesionales y la comunidad en general. También se señala su contribución a la promoción del pensamiento crítico, el aprendizaje permanente y la generación de capital cognitivo.