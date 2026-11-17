A pedido del fiscal Mauricio Del Cero, titular de la fiscalía Nº 19, el Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó la detención de Fernando Nicolás Grimalt, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes en Bahía Blanca.

La medida se concretó ayer, cuando personal de la Policía Local Motorizada identificó al hombre en inmediaciones de las calles Manuel de Molina y Pacífico. Al verificar sus datos, los efectivos constataron que tenía un pedido de captura vigente y procedieron a detenerlo.

La investigación se inició el 16 de abril de 2024, cuando efectivos de la comisaría Séptima interceptaron a Grimalt y encontraron entre sus pertenencias un paquete de cigarrillos con cinco envoltorios de nylon que contenían marihuana. En ese procedimiento también secuestraron su teléfono celular.

El análisis del dispositivo, realizado por personal de la DDI, permitió detectar conversaciones que, según la investigación, indicaban que la sustancia estaba destinada a la comercialización.

A esos elementos se sumó una nueva causa iniciada en mayo de 2026, a partir de comunicaciones detectadas por efectivos de la Comisaría Segunda durante la investigación que derivó en la condena de Brian Marderwald.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía solicitó la detención, que fue autorizada por el juzgado interviniente. Grimalt será indagado durante la jornada de hoy.