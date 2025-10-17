Día de la Madre: cómo funcionará el cementerio municipal de Bahía Blanca

Con motivo del Día de la Madre, la administración del cementerio estableció algunas medidas para este sábado 18 y domingo 19 de octubre.

El horario de visita será el habitual: de 8 a 17.

El ingreso será por el acceso principal ubicado en calle Pablo Lejarraga y por Abad y Sarratea.

El egreso también será por Abad y Sarratea y por el portón de calle Pringles.

A los visitantes se les solicita transitar por la necrópolis con precaución, a baja velocidad y respetando las indicaciones correspondientes. Para tal fin, se colocará cartelería que colabore al tránsito fluido.

En tanto, la línea 509 del transporte público de pasajeros ofrece cada fin de semana servicios hacia el cementerio comunal.