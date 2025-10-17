Liga del Sur: los partidos del fútbol femenino que se jugarán este fin de semana

La Liga del Sur confirmó que este fin de semana se completará la fecha 21 del Torneo Único de Primera A, jornada que dio inicio la semana anterior y que debió suspenderse por las condiciones climáticas.

Al mismo tiempo, continuará la acción en el torneo de Primera B.

Además, por el certamen de reserva, se miden Liniers – Rosario PB (por el Grupo 1) y Estrella de Oro – Huracán y Sporting – AEC (por el Grupo 2).

Por su parte, en el Sub 14 completan La Armonía – Tiro Federal.