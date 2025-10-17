Un enfermero amenazó con prender fuego el hospital de General Pico por una deuda salarial

Un enfermero con años de servicio en el Hospital Gobernador Centeno de General Pico (La Pampa) fue detenido e investigado formalmente tras amenazar con incendiar las instalaciones del nosocomio.

El incidente se desató a raíz de una deuda salarial que superaba el millón de pesos.

Tras cobrar una parte de su sueldo sin recibir el monto pendiente, la situación escaló cuando el enfermero se dirigió a la zona de los módulos del hospital visiblemente enojado.

“Fue enojado, con una botella que contenía un líquido azul, que él después dijo que era refrigerante de auto. Les dijo a sus jefes que, si no le pagaban, iba a prender fuego todo”, detalló una fuente del hospital.

El hombre manifestó su desesperación, ya que el dinero adeudado era crucial para el pago de un vehículo.

Ante la gravedad de la amenaza, los directivos del hospital radicaron la denuncia de inmediato, aportando como prueba los videos de las cámaras de seguridad.

Así, la fiscalía dispuso la detención del enfermero.

Según el fiscal, se evaluaba reubicarlo laboralmente mientras avanza la investigación, a la par que la dirección del hospital le iniciaría un sumario administrativo. (El Diario de La Pampa)