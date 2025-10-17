Confirman 48 horas de paro nacional de docentes universitarios para la semana que viene

El gremio ADUNS confirmó este viernes que la semana que viene se realizarán dos jornadas de paro nacional docente.

La medida de fuerza será el martes 21 y el miércoles 22 de octubre por “la aplicación plena y efectiva de la ley de financiamiento universitario”.

“Esta ley convalidó una deuda salarial, entre diciembre del 23 y octubre del 25, del 43%. Debe abonarse a todos los docentes y nodocentes de las universidades nacionales en todos sus niveles educativos”, señalaron desde el gremio.

“Hacia adelante impone la obligación al Estado Nacional de convocar a paritaria al menos cada 3 meses donde los aumentos no pueden ser inferiores al índice de inflación acumulada en ese período”, afirma un comunicado de ADUNS que se emitió hoy.

“A esto debemos sumarle sustanciales mejoras presupuestarias destinadas a becas estudiantiles, gastos de funcionamiento para las UUNN, carreras estratégicas, entre otras cuestiones”, agrega.