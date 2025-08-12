Día no laborable: qué pasará el viernes en los comercios de Bahía Blanca

A partir de un sondeo de opinión realizado por la Corporación de Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca en comercios y empresas de la ciudad con motivo del comportamiento comercial en el marco del viernes 15 de agosto, día no laborable con fines turísticos, los resultados obtenidos muestran que los encuestados manifestaron que “abrirán sus puertas”.

A través del Decreto 1027/2024, el gobierno nacional estableció los 3 días no laborables con fines turísticos del año 2025. Estos 3 días serán el 2 de mayo, el 15 de agosto y el 21 de noviembre de 2025, respectivamente.

De acuerdo al artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, en los días no laborables, la decisión de trabajar o no, queda a criterio exclusivamente del empleador.

En dichas jornadas, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso que el empleador opte por no trabajar, el jornal será igualmente abonado a los trabajadores.