Este año Arcor facturó un 2,2% menos que en el primer semestre de 2024

Arcor cerró el primer semestre del año con una ganancia neta consolidada de $58.583 millones, un derrumbe del 77% frente a los $254.468 millones obtenidos un año atrás.

En su reseña, la compañía explicó que “los aumentos de precios en la mayoría de los segmentos de negocio se ubicaron por debajo de la inflación interanual en Argentina” y que “la devaluación del peso argentino frente al dólar ocasionó una devaluación en términos reales”, lo que derivó en un resultado financiero negativo de $39.329 millones.

En igual período de 2024, ese rubro había arrojado una ganancia extraordinaria de $358.417 millones.

Las ventas consolidadas totalizaron $2,14 billones, un 2,2% menos en términos nominales que el año pasado, lo que implica una contracción mucho mayor en términos reales.

El mercado local aportó el 69,1% de la facturación y el resto provino de exportaciones y operaciones en el exterior.

En el negocio de consumo masivo, que incluye alimentos, golosinas, chocolates, galletas y helados, la facturación alcanzó $1,74 billones, con una caída nominal del 3,7% interanual.

La empresa destacó “una importante recuperación en los volúmenes de venta de ciertas categorías de golosinas y galletas”, pero reconoció que “el volumen de alimentos registró una disminución” que impactó en el resultado global del segmento.

En cambio, las divisiones industriales (cartón corrugado, papel, flexibles e insumos) sumaron $405.092 millones en ventas, un crecimiento nominal del 6,4% interanual.

Según Arcor, este avance respondió a “mayores volúmenes, impulsados principalmente por las exportaciones y la demanda externa”, lo que permitió sostener márgenes más estables que en el consumo masivo.

El resultado operativo totalizó $127.298 millones, equivalente al 5,9% de las ventas, levemente por debajo del 6,1% de 2024, aunque la empresa subrayó que “se encuentra alineado con el promedio de los últimos años”. (Ámbito)