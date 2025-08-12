miércoles, agosto 13, 2025
Policiales

Volcó un micro en la ruta de acceso al cerro Catedral

De La Bahía Noticias

Una unidad de la firma Mi Bus que realizaba el recorrido urbano entre el centro de Bariloche y el cerro Catedral volcó este mediodía y quedó entre los arbustos.

Alrededor de 20 pasajeros que se movilizaban a bordo pudieron salir por sus propios medios, algunos de los cuales fueron derivados a centros médicos para recibir asistencia, aunque todos sufrieron heridas menores y contusiones, sin gravedad.

Fuentes de la empresa indicaron que los directivos de la compañía acudieron al lugar para tomar conocimiento del incidente.

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, el hecho habría ocurrido cuando el chofer de la unidad se descompensó cuando conducía la unidad.

Circulaba a baja velocidad en el último tramo de la ruta, cuando se incrustó en la vegetación y se recostó sobre uno de sus laterales.

Bomberos de distintos cuarteles, ambulancias y efectivos policiales acudieron al lugar del hecho, donde el tránsito fue interrumpido para garantizar el movimiento de los vehículos de emergencia. (La Mañana de Neuquén)

