Volcó un micro en la ruta de acceso al cerro Catedral

Una unidad de la firma Mi Bus que realizaba el recorrido urbano entre el centro de Bariloche y el cerro Catedral volcó este mediodía y quedó entre los arbustos.

Alrededor de 20 pasajeros que se movilizaban a bordo pudieron salir por sus propios medios, algunos de los cuales fueron derivados a centros médicos para recibir asistencia, aunque todos sufrieron heridas menores y contusiones, sin gravedad.

Fuentes de la empresa indicaron que los directivos de la compañía acudieron al lugar para tomar conocimiento del incidente.

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, el hecho habría ocurrido cuando el chofer de la unidad se descompensó cuando conducía la unidad.

Circulaba a baja velocidad en el último tramo de la ruta, cuando se incrustó en la vegetación y se recostó sobre uno de sus laterales.

Bomberos de distintos cuarteles, ambulancias y efectivos policiales acudieron al lugar del hecho, donde el tránsito fue interrumpido para garantizar el movimiento de los vehículos de emergencia. (La Mañana de Neuquén)