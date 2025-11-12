Dictarán un taller gratuito de RCP en General Cerri

Defensa Civil Bahía Blanca dictará un taller gratuito de RCP abierto a toda la comunidad.

La capacitación se realizará el miércoles 12 de noviembre, a las 13, en la sede del CEF N°46, ubicada en Paso 560 de General Daniel Cerri.

El encuentro busca brindar herramientas para actuar ante una emergencia y aumentar las posibilidades de supervivencia en casos de paro cardíaco.

QUÉ ES UN RCP

La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es una maniobra de emergencia. Consiste en aplicar presión rítmica sobre el pecho de una persona que haya sufrido un paro cardiorespiratorio para que el oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos vitales.

El inicio inmediato de RCP por parte de alguien entrenado, aunque no sea un profesional, puede aumentar en un 40% las posibilidades de supervivencia de los afectados.