Operarán a Maxi Meza tras lesionarse en el Superclásico

El jugador de River, Maximiliano Meza, será intervenido quirúrgicamente en su rodilla izquierda debido a una avulsión en el tendón rotuliano que sufrió ante Boca.

El mediocampista, que salió lesionado a los 30′ en el Superclásico, recién volverá a jugar en 2026 porque el tiempo estimado de rehabilitación tiene un plazo mínimo de tres meses

De esta manera, el volante derecho de 32 años tendrá que volver a pasar por el quirófano tal como lo hizo en julio pasado, cuando, también por un problema en la misma zona, estuvo de baja durante cuatro meses tras la finalización del Mundial de Clubes y hasta octubre pasado.

En esta oportunidad, Meza ya cuenta con fecha confirmada para su nueva operación.

El exGimnasia e Independiente será intervenido quirúrgicamente este miércoles 12 de noviembre por la tarde. Así, comenzará una larga recuperación la cual le demandará alrededor de tres meses, por lo que recién volverá a jugar en 2026, publicó La Página Millonaria.