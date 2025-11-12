Lionel Messi será titular en el amistoso de Argentina contra Angola

LIONEL MESSI SERÁ TITULAR ANTE ANGOLA@gastonedul y todas las novedades de la Selección Argentina de cara al duelo ante el combinado angoleño. pic.twitter.com/7zXTpxwsn6 — TyC Sports (@TyCSports) November 11, 2025

La Selección argentina comenzó con la tanda de entrenamientos previos al único amistoso que disputará en la próxima fecha FIFA.

El partido se disputará este viernes 14 de noviembre, desde las 13 (horario argentino), en Luanda.

El encuentro se desarrollará en el Estadio 11 de Noviembre, sede con capacidad para 48 mil espectadores.

La transmisión estará a cargo de TyC Sports.