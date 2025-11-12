martes, noviembre 11, 2025
Golazo HD

Lionel Messi será titular en el amistoso de Argentina contra Angola

De La Bahía 915

La Selección argentina comenzó con la tanda de entrenamientos previos al único amistoso que disputará en la próxima fecha FIFA.

El partido se disputará este viernes 14 de noviembre, desde las 13 (horario argentino), en Luanda.

El encuentro se desarrollará en el Estadio 11 de Noviembre, sede con capacidad para 48 mil espectadores.

La transmisión estará a cargo de TyC Sports.

Comentarios

You May Also Like

Racing venció a Vélez en Avellaneda y logró su quinto triunfo consecutivo

De La Bahía Noticias

Lo que se lleva cada jugador del Real Madrid si ganan el Mundial de Clubes

Gerardo Lorenzo

Carlos Tevez, fotógrafo: la broma que circula en Twitter

De La Bahía Noticias