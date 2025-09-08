Diez personas a juicio por una violación grupal ocurrida en la zona rural de Villarino

En el marco de un investigación realizada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, se dio por finalizada la etapa investigativa, se elevó a juicio la causa y se realizó hoy la audiencia previa al juicio oral y público en el cual se acusa a 10 personas -3 de ellos menores de edad cuya situación se tramitará por separado en ese fuero- de haber abusado de una joven durante un festejo en la zona rural de Villarino.

Según la causa, el hecho ocurrió el 30 de noviembre de 2017 cuando la víctima, de 17 años, concurrió a un festejo de cumpleaños que se realizaba en una quinta donde se encontraban Alan Kevin Ábalos, Franco Fabián Apis, Erik Dalla Riva, Kevin Dalla Riva, Fernando Herrera, Alexis Gaspar Roa y Enzo Gustavo Torres, junto a 3 menores de edad, quienes realizaron un acuerdo de voluntades para concretar un ataque sexual masivo contra la joven.

Los imputados manipularon a la mujer de manera tal que terminó dentro de un cuarto, mientras uno de ellos distraía a un amiga de la víctima afuera de la casa, los restantes ingresaron al lugar -en total oscuridad- para privarla de la libertad y abusar de ella.

La joven comenzó a gritar de forma desesperada hasta que su amiga golpeó la puerta y les dijo que llamaría a la Policía, finalmente los imputados cesaron en su accionar y egresaron de la habitación, subieron a las jóvenes a un vehículo y las llevaron hacia el pueblo.

En la imputación de los hechos, el fiscal sostuvo que todos los acusados son coautores funcionales del delito de abuso sexual con acceso carnal o -de manera alternativa- de abuso sexual gravemente ultrajante, debido a que el delito de agresión sexual es una figura integrada por dos elementos típicos: el acto de carácter sexual y el empleo de violencia o intimidación.

Si bien dentro de esta visión pueden darse diversas variables, sostuvo el fiscal, en este caso todos los imputados emplearon violencia o intimidación porque encerraron a la víctima en una habitación oscura, realizaron un círculo a su alrededor, profirieron amenazas coactivas y -si bien-solo algunos realizaron el acto de abuso, todos eran conscientes de lo que allí sucedía y querían el resultado buscado y orquestado previamente.