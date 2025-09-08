La Libertad Avanza ganó las elecciones en Coronel Pringles
En el partido de Coronel Pringles, los resultados para la categoría de concejales arrojaron un triunfo para La Libertad Avanza, que se impuso con 5.476 votos, lo que representa el 48,01 % del total emitido.
En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 3.067 votos, alcanzando el 26,89 %, mientras que Somos Buenos Aires logró 2.047 votos, lo que equivale al 17,94 %.
Por su parte, el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad obtuvo 814 votos, representando el 7,13 % del total emitido en el distrito.
FOTO: Diario El Orden
Comentarios