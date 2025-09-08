lunes, septiembre 8, 2025
Las líneas de indigencia y pobreza crecieron para una familia tipo de Bahía Blanca

En agosto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) necesaria para cumplir con los requerimientos alimentarios de una familia tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) en Bahía Blanca se ubicó en $ 576.322, exhibiendo un alza de 0,8% con respecto al mes anterior, informó el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca.

Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) para la misma familia costó $ 1.365.884 que son necesarios para cubrir sus consumos básicos, tanto alimentarios como no alimentarios, y así superar el umbral de pobreza.

Durante agosto, los aumentos más significativos se dieron en productos como la paleta cocida (26,8%), la lechuga (11,4%), la mortadela (10,4%), la mandarina (9,8%), el caldo concentrado (9,7%), el azúcar (9,2%) y la banana (9,1%).

En segundo orden se ubicaron los siguientes ítems: el tomate perita, la cebolla, el vino, el café, la batata y los fideos secos con variaciones que oscilan entre 6,0% y 8,0%. A su vez, se registraron descensos en varios componentes de la
CBA, a saber: los jugos concentrados (-11,5%), el pollo (-6,6%), la manzana (-5,0%) y la acelga (-4,4%) entre otros.

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en artículos de tocador y artículos descartables (5,4% en ambos casos), electricidad (4,7%), electrodomésticos (4,2%), servicios sanitarios, gas y otros combustibles (3,6%) y transporte urbano (3,5%) por citar los más relevantes.

