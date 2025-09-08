Un joven murió en un siniestro vial

Un joven murió ayer a la madrugada en un siniestro vial que se produjo en avenida Dasso y ruta nacional 3, confirmaron fuentes oficiales.

La víctima fue identificada como Iván Panciroli, quien falleció en el lugar a pesar de las prácticas de RCP que le practicó el personal de una ambulancia.

En tanto, Julieta Paredes, que también viajaba en el vehículo, presentaba sangrado en la cabeza y estaba en estado de shock cuando llegaron los bomberos de Ingeniero White.

La chica fue trasladada a un hospital y fue dada de alta ayer a la tarde.