Tunessi celebró que la UCR vuelva a tener “representación propia” en el Concejo Deliberante
El dirigente radical Juan Pedro Tunessi expresó hoy su satisfacción tras los resultados electorales que le devuelven a la Unión Cívica Radical una representación propia en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca.
“A todo pulmón, contra viento y marea, resistir la ola sin claudicar de nuestras convicciones. La UCR Bahía Blanca vuelve a tener representación propia en el Concejo Deliberante gracias a (diputado electo) Andrés De Leo y (concejal electo) Martín Salaberry”, publicó en sus redes sociales.
Tunessi agradeció especialmente el esfuerzo de la militancia.
