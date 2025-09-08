Tunessi celebró que la UCR vuelva a tener “representación propia” en el Concejo Deliberante

El dirigente radical Juan Pedro Tunessi expresó hoy su satisfacción tras los resultados electorales que le devuelven a la Unión Cívica Radical una representación propia en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca.

“A todo pulmón, contra viento y marea, resistir la ola sin claudicar de nuestras convicciones. La UCR Bahía Blanca vuelve a tener representación propia en el Concejo Deliberante gracias a (diputado electo) Andrés De Leo y (concejal electo) Martín Salaberry”, publicó en sus redes sociales.

Tunessi agradeció especialmente el esfuerzo de la militancia.