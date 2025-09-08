Fuerza Patria obtuvo un contundente triunfo en Tres Arroyos

En las elecciones para concejales en el partido de Tres Arroyos, la fuerza más votada fue Fuerza Patria, que obtuvo un total de 12.235 votos, lo que representa el 40,67 % del total emitido en la categoría.

En segundo lugar se ubicó La Libertad Avanza, con 6.983 votos, alcanzando el 23,21 %.

Más atrás, el Movimiento Vecinal logró 4.673 votos, equivalente al 15,53 % del total.

Por su parte, el espacio Nuevos Aires sumó 3.319 votos, lo que representa el 11,03 %. Más lejos en la tabla, Somos Buenos Aires obtuvo 955 votos (3,17 %), seguido por el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, con 546 votos (1,81 %).

Las demás fuerzas que participaron fueron Potencia, con 527 votos (1,75 %), Unión Liberal, que logró 428 votos (1,42 %), y Unión y Libertad, con 412 votos, alcanzando el 1,36 % del total emitido.

FOTO: LU24