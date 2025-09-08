lunes, septiembre 8, 2025
Nacionales

De Leo agradeció “a los que nos abrieron sus puertas para que nuestra propuesta pueda ser escuchada”

De La Bahía Noticias

El diputado provincial electo por Somos Buenos Aires, Andrés De Leo, agradeció este lunes a todos quienes lo acompañaron en el camino hacia las elecciones 2025, tras confirmarse su ingreso a la Legislatura bonaerense.

“Gracias al equipo inquebrantable que me acompaña. A mi familia que es mi sostén. A los fiscales que cuidaron el voto. A los militantes anónimos que confiaron. A los que nos abrieron sus puertas para que nuestra propuesta pueda ser escuchada. ¡Gracias!”, expresó el dirigente de la Coalición Cívica.

