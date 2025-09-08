De Leo agradeció “a los que nos abrieron sus puertas para que nuestra propuesta pueda ser escuchada”

El diputado provincial electo por Somos Buenos Aires, Andrés De Leo, agradeció este lunes a todos quienes lo acompañaron en el camino hacia las elecciones 2025, tras confirmarse su ingreso a la Legislatura bonaerense.

“Gracias al equipo inquebrantable que me acompaña. A mi familia que es mi sostén. A los fiscales que cuidaron el voto. A los militantes anónimos que confiaron. A los que nos abrieron sus puertas para que nuestra propuesta pueda ser escuchada. ¡Gracias!”, expresó el dirigente de la Coalición Cívica.