Concejales: La Libertad Avanza se impuso en General Cerri

En la localidad de General Daniel Cerri, los resultados para la categoría de concejales dieron como fuerza ganadora a La Libertad Avanza, que obtuvo 1.539 votos, lo que representa el 43,93 % del total emitido.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 1.063 votos, alcanzando el 30,34 %. Más lejos, Somos Buenos Aires logró 353 votos, equivalente al 10,07 %.

Entre las demás fuerzas que participaron, Valores Republicanos obtuvo 243 votos (6,93 %), mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad sumó 125 votos, lo que representa un 3,56 %.

También se registraron 92 votos (2,62 %) para Unión y Libertad, 49 votos (1,39 %) para Potencia, y 39 votos (1,11 %) para Política Obrera.

