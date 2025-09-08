Concejales: La Libertad Avanza ganó en Cabildo

En la categoría de concejales, la fuerza más votada en Cabildo fue La Libertad Avanza, que obtuvo 554 votos, lo que representa el 47,47 % del total emitido.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 281 votos, alcanzando el 24,07 %. Más atrás, Somos Buenos Aires obtuvo 219 votos, equivalente al 18,76 % del total.

Otras fuerzas que participaron en la contienda fueron el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, que logró 42 votos (3,59 %), y Valores Republicanos, con 29 votos (2,48 %).

También participaron Política Obrera, que obtuvo 16 votos (1,37 %), Potencia, con 13 votos (1,11 %), y Unión y Libertad, que sumó también 13 votos, con el mismo porcentaje (1,11 %).