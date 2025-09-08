lunes, septiembre 8, 2025
Concejales: La Libertad Avanza ganó en Cabildo

De La Bahía Noticias

En la categoría de concejales, la fuerza más votada en Cabildo fue La Libertad Avanza, que obtuvo 554 votos, lo que representa el 47,47 % del total emitido.

En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria, con 281 votos, alcanzando el 24,07 %. Más atrás, Somos Buenos Aires obtuvo 219 votos, equivalente al 18,76 % del total.

Otras fuerzas que participaron en la contienda fueron el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad, que logró 42 votos (3,59 %), y Valores Republicanos, con 29 votos (2,48 %).

También participaron Política Obrera, que obtuvo 16 votos (1,37 %), Potencia, con 13 votos (1,11 %), y Unión y Libertad, que sumó también 13 votos, con el mismo porcentaje (1,11 %).

