lunes, septiembre 8, 2025
Nacionales

Villarino: el vecinalismo ganó las elecciones para concejales

De La Bahía Noticias

Acción por Villarino se impuso como la fuerza más votada en las elecciones de ayer para la categoría de concejales, al lograr 4.619 votos, lo que representa un 31,98% del total.

Muy cerca, en segundo lugar, quedó Somos Buenos Aires, con 4.237 votos (29,34%).

En tercer lugar se ubicó La Libertad Avanza, que logró 2.874 votos (19,90%).

En cuarto lugar quedó Fuerza Patria, con 2.710 votos, alcanzando el 18,76% del total emitido.

Comentarios

You May Also Like

Dicen que ministro pasó “de ser un eficiente ministro a un eficiente ajustador”

De La Bahía Noticias

Implementarán un plan piloto de manejo no letal del loro barranquero en Ascasubi

De La Bahía Noticias

Celulares: habrá aumentos de entre el 10 y 12% en las cuotas de telefonía móvil

Gerardo Lorenzo