Villarino: el vecinalismo ganó las elecciones para concejales
Acción por Villarino se impuso como la fuerza más votada en las elecciones de ayer para la categoría de concejales, al lograr 4.619 votos, lo que representa un 31,98% del total.
Muy cerca, en segundo lugar, quedó Somos Buenos Aires, con 4.237 votos (29,34%).
En tercer lugar se ubicó La Libertad Avanza, que logró 2.874 votos (19,90%).
En cuarto lugar quedó Fuerza Patria, con 2.710 votos, alcanzando el 18,76% del total emitido.
