Diputado De Leo advirtió que las demoras de IOMA y PAMI ponen en riesgo a IREL

El diputado provincial por la Sexta Sección Electoral, Andrés De Leo, recorrió este lunes el IREL junto a su directora, Melina Chindi, y a la gerente de Relaciones Institucionales, Mónica Garat, para interiorizarse de la situación que atraviesa el centro.

El legislador afirmó que el IREL “es mucho más que un centro de rehabilitación” y lo definió como “una institución fundamental para Bahía Blanca y toda la región”.

Según relató, uno de los principales problemas que enfrenta la entidad son “las demoras y la complejidad en los pagos de las obras sociales, especialmente IOMA y PAMI”.

Esa situación, indicó, “pone en riesgo la sostenibilidad de la institución y dificulta incluso la incorporación de profesionales”.

El legislador electo subrayó que el IREL “cumple un rol indispensable para miles de personas de Bahía Blanca y toda la región” y sostuvo que “tenemos que cuidarla y encontrar soluciones para que pueda seguir brindando este servicio de salud tan necesario”.