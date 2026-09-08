Sindicato de Camioneros reclamó un aumento salarial a los empresarios

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros solicitó de forma urgente a las cámaras empresarias del sector una instancia de negociación para discutir un aumento salarial desde septiembre y la revisión del acuerdo de marzo.

El sindicato exigió incrementar un 20% el adicional por profesionalidad para la rama de Larga Distancia.

A su vez, requirió aumentar la Contribución Extraordinaria Patronal para el sostenimiento de las obras sociales, fijada en 25.000 pesos mensuales por empleado.

En paralelo, el Ministerio de Justicia dispuso la intervención por 180 días hábiles de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas debido a irregularidades contables.

Esta medida desplaza a las autoridades de la entidad y dificulta su participación en las discusiones paritarias.