Olas de nueve metros en Hawái por el huracán Lowell

El huracán Lowell se acercó el lunes a las islas occidentales de Hawái con vientos de 177 km/h y olas de hasta nueve metros.

El Centro Nacional de Huracanes emitió una advertencia de huracán para el condado de Kauai, mientras que Oahu quedó bajo advertencia de tormenta tropical, según NBC News.

El gobernador Josh Green declaró el estado de emergencia para todo el archipiélago y activó a la Guardia Nacional.

Las autoridades dispusieron el cierre de escuelas, oficinas públicas y tribunales en Kauai.

Asimismo, la suspensión de vuelos en el aeropuerto de Lihue se mantendrá hasta que se realicen las inspecciones de las pistas.