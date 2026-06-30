Diputado dijo que Adorni “era uno de los valijeros” del Gobierno

El diputado y presidente de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro afirmó que el desplazado jefe de Gabinete Manuel Adorni “era uno de los valijeros” del gobierno de Javier Milei y consideró que lo echaron por tener “el boleto picado en la sociedad”.

“No nos tomen de boludos. Los audios de Adorni son elocuentes, pero no lo echan por eso. Lo echan por el impacto que tuvo en la economía, porque se dieron cuenta que tenía el boleto picado en la sociedad y en el Congreso de la Nación, y porque todos saben, sabían y sabrán que era uno de los valijeros”, apuntó Ferraro a través de su cuenta de X.